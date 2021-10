Un 'dinosauro' per i reparti dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari: la sorpresa di un infermiere ai bimbi ricoverati

Una visita a sorpresa: quella di un 'tirannosauro' per giocare con i bambini ricoverati nell’unita? di Malattie infettive dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Un piccolo momento di stupore e felicità regalato da un giovane infermiere che, a fine turno, ha chiesto di poter rimanere per far divertire i piccoli pazienti che cosi? hanno trascorso una giornata speciale tra risate, giochi e allegria. La foto ha fatto il dei social dopo essere stata postata dal profilo instagram del Policlinico