Lunghe attese per prelievi di sangue e referti medici, l'ospedale di Putignano sotto accusa: "Intervengano Emiliano e Palese"

"Innumerevoli sono le segnalazioni che provengono dagli utenti dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano circa i disservizi e le criticità che lo stesso presenta in riferimento al laboratorio di analisi". Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro. “Addirittura sulla vicenda è intervenuta anche la delegazione locale di cittadinanza attiva - dichiara Picaro - Tribunale del malato, ma ciò nonostante nulla è cambiato. Anzi, sembrerebbe che nell’ultimo periodo la situazione si sia ulteriormente aggravata. Troppo lunghe le attese per prenotare un prelievo del sangue e troppo lunghi sono i tempi per ottenere i referti dell’Uoc di patologia clinica".

"Pur comprendendo le difficoltà in termini di carenza di personale dipendente - prosegue Picaro - non posso non evidenziare come lo standard qualitativo delle prestazioni sanitarie territoriali sia talmente tanto scadente da minare il diritto alla salute costituzionalmente garantito agli utenti del nostro sistema sanitario regionale. Chiedo al presidente Emiliano e all’assessore Palese di intervenire immediatamente e in modo risolutivo affinché si vadano a risolvere le criticità e i disservizi dell’ospedale putignanese".