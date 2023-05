A Bari si apre la settimana di San Nicola: il rosone di luce sulla facciata di Palazzo di Città

Un rosone illuminato per adornare Palazzo di Città in vista della Festa di San Nicola, evento clou di questa settimana a Bari con il cuore delle celeberazioni previsto, come da tradizione, dal 7 al 9 maggio: il simbolo delle tradizioni pugliesi è stato installato e acceso all'ingresso dell'edificio istituzionale di corso Vittorio Emanuele.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DI SAN NICOLA A BARI

A donare il rosone è la storica azienda Paulicelli Light Design: l'opera, realizzata dalle sapienti mani degli artigiani, simboleggia l’intreccio tra tradizione e innovazione ridisegnando uno dei simboli più noti della tradizione artistica locale.