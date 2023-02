Anna Oxa sorprende a Sanremo: nella serata dei duetti canta un suo storico brano di 45 anni fa

Ha portato sul palco uno dei suoi brani più celebri, duettando con il violoncellista albanese Iljard Shaba. La cantante barese Anna Oxa ha proposto, ieri sera durante la serata del Festival di Sanremo dedicata agli 'omaggi musicali', una versione moderna del suo classico 'Un'emozione da poco'. La canzone è stata così suonata, a Sanremo, 45 anni dopo l'esibizione del 1978 che consacrò la Oxa a star italiana. La performance canora è stata molto apprezzata dal pubblico in sala che ha tributato un lungo applauso alla cantante.

L'aggiornamento della classifica generale, però, non porta buone notizie all'interprete barese che è ferma nelle basse posizioni, al 25esimo posto con il brano 'Sali'. È un festival all'insegna delle polemiche per Anna Oxa: dopo la presunta lite, peraltro smentita dalla dirette interessate, con la collega Madame, ieri sono arrivate le dichiarazioni di Fedez che ha accusato la cantante barese di maleducazione. Secondo il rapper, infatti, la Oxa avrebbe saltato la fila di cantanti che attendeva di svolgere le prove per la serata. "Noi eravamo lì ad aspettare da 2 ore, lei è arrivata e ha saltato la scaletta - ha dichiarato Fedez durante una diretta instagram - è stata veramente maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l'ho vista e ho lasciata perdere".