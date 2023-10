Food truck all'esterno del Palaflorio, online il bando comunale per l'assegnazione di 8 postazioni

Questa mattina è stato pubblicato, sul sito del Comune di Bari, l’avviso pubblico per l’assegnazione di otto posteggi presso l’area esterna al Palaflorio per l’esercizio del commercio di alimenti e bevande su area pubblica, rivolto a commercianti dotati di negozio mobile (truck food), attrezzato, omologato e dotato di Dia sanitaria, da attivare durante gli eventi di pubblico spettacolo in programma nel 2024.

"L’avviso pubblico e la relativa selezione dei soggetti concessionari dello spazio ci permette di contrastare l’abusivismo, tutelare gli operatori che lavorano rispettando le regole e monitorare la qualità dei servizi offerti alle persone che assisteranno ai concerti che si terranno al Palaflorio nel corso del prossimo anno - spiega l’assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone - In questi anni abbiamo cercato di contrastare l’abusivismo nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande con l’obiettivo di garantire ai cittadini la qualità dei beni consumati e un servizio che corrisponda alle aspettative di una città che ormai ha fatto degli eventi un’offerta attrattiva. In questo modo garantiamo anche occasioni di lavoro a tutti quegli operatori che hanno scelto di lavorare nel solco della legalità".

La domanda di partecipazione, redatta unicamente utilizzando il modello allegato, compilata in ogni parte, sottoscritta dall’istante e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere presentata entro le 13 del prossimo 3 novembre. La domanda, munita di marca da bollo di importo pari a 16 euro, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it e dovrà indicare l'oggetto 'Domanda di partecipazione per l’assegnazione di 8 (otto) posteggi presso l’area esterna del Palaflorio - anno 2024'.

Le istanze saranno esaminate nel rispetto dei criteri indicati nell'articolato dell’avviso che determineranno il relativo punteggio ai fini della redazione delle graduatorie.