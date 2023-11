A Gravina inaugurata la rinnovata Farmacia Territoriale Asl: "Al servizio di mille persone nella città murgiana e nei dintorni"

E' stata inaugurata la rinnovata sede della Farmacia Territoriale Asl Bari di Gravina in Puglia, ospitata nel Presidio Territoriale di Assistenza di via San Domenico. Una struttura che potrà ospitare i mille utenti ai quali viene garantito un servizio di prossimità.

Ad inaugurare la nuova veste il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce, il direttore amministrativo Luigi Fruscio e il sindaco della città, Fedele Lagreca, assieme alla direttrice dell’Area Farmaceutica Territoriale, Stefania Antonacci e alla referente della farmacia, Annalisa Pace.

Spazi riqualificati e più che raddoppiati, dai 60 metri quadri iniziali a un totale di circa 150, per dare la possibilità ai cittadini che ritirano presidi sanitari, alimenti speciali e farmaci di poter accedere ad una struttura adeguata, dotata anche di sistema d’allarme e videosorveglianza. Nel complesso la Farmacia territoriale ora dispone di cinque ambienti comprensivi di magazzino, sala d'attesa interna climatizzata con una dozzina di posti e ufficio per la dispensazione di farmaci, corredato di un modernissimo frigorifero per la conservazione dei medicinali, in particolare quelli antineoplastici, che necessitano di basse temperature.

Nella Farmacia vengono dispensati i presidi sanitari, in particolare cateteri e sacche, alimenti speciali aproteici per pazienti in dialisi e farmaci antitumorali, nonché medicinali per colite ulcerosa, artrite psoriasica e reumatoide, oltre a farmaci per pazienti trapiantati e sensori per diabetici. Attualmente il servizio riguarda circa 600 utenti che ricevono presidi e alimenti e altri 400 utenti per il ritiro di farmaci e, per la posizione favorevole, coinvolge anche l’utenza del Comune di Poggiorsini.