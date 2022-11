Si accendono le luci sui murales al San Paolo, Decaro: "Sono una meraviglia"

"Lo so, non basta decorare i palazzi con bellissimi murales e illuminarli a giorno, per rivitalizzare un quartiere come il San Paolo. Dobbiamo fare ancora molto. Però guardando le prove dell'illuminazione lasciatemelo dire: che meraviglia". Con questa parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato la prima accensione dei corpi illuminanti, posizionati di fronte le facciate di alcuni palazzi, per fornire luce notturna ai murales di via Altamura, via Miglionico e via Cozzoli.

Le 10 opere furono completate un anno fa, da artisti italiani ed internazionali, nell'ambito del progetto 'Qm San Paolo' curato da 'Mecenate 90' ed 'Ecomuseo Casilino', con la collaborazione di 'Cellule Creative' e il patrocinio di Comune, Regione e Arca Puglia.

Il progetto di museoformazione urbana proseguirà con l'individuazione di altre facciate di caseggiati, nella zona del quartiere San Paolo, da arricchire con opere di street art. Intanto i tecnici comunali, sotto il coordinamento dell'assessorato ai lavori pubblici, stanno terminando l'installazione ed il posizionamento dei fari illuminanti per i 10 murales già realizzati.