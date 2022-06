In prima linea nel sociale e per l'ambiente, al barese Cristiano Scardia l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Dalla tutela dell'ambiente alle attività a sostegno delle fasce sociali più deboli: un impegno sul campo portato avanti da oltre vent'anni, quello del barese Cristiano Scardia, oggi tra i 17 cittadini dell'area metropolitana insigniti (Scardia ha ricevuto il titolo di cavaliere) delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnate nel corso di una cerimonia in Prefettura.

Attualmente componente del Gruppo di Lavoro per la Prevenzione dei fenomeni a danno dell’Ambiente e della salute pubblica dell'associazione Gens Nova, e membro del Comitato di Gestione per la Prevenzione dei Fenomeni Discriminatori della Città Metropolitana di Bari, Scardia è stato per oltre vent'anni volontario dell'associazione Rangers d'Italia, all'interno della quale ha ricoperto anche cariche elettive e tecniche in ambito regionale e provinciale. Numerose sono state le attività a difesa dell'ambiente che lo hanno visto impegnato e che lo vedono impegnato, con un'attenzione particolare a fenomeni quali l'abbandono dei rifiuti nelle campagne e i conseguenti 'roghi tossici'. Per l'associazione Gens Nova, Scardia ha coordinato anche, tra le altre, nel 2021, le attività del 'Servizio spiagge' per l'assistenza ai bagnanti nei lidi cittadini e sempre per Gens Nova ha curato, dal 2020 al 2022 la realizzazione di una mappatura di siti inquinati, poi trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica. Dal 2021 è anche Coordinatore del Nucleo ANUU Migratoristi di Bari, per seguire le attività di vigilanza volontaria nel territorio barese.

"Dedico questa onorificenza - ha commentato Scardia al termine della cerimonia - alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato, e a tutti i Volontari, e soprattutto amici, con i quali ho collaborato in questi anni".