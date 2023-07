Incendio divampa a pochi metri da una scuola di Cellamare: anche il sindaco spegne il rogo

Un incendio lambisce una scuola materna a Cellamare nel Barese e le fiamme sono ormai nella zona dell'area verde attigua: a spegnere il rogo, oltre ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile, anche il sindaco della cittadina, Gianluca Vurchio.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Ed è proprio il primo cittadino a raccontare la vicenda sui social: "Ho chiamato personalmente la nostra Polizia Locale - scrive - che era già sul posto e nel mentre di corsa rientravo, interlocuivo con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Bari e con la Sala di Protezione Civile della Regione Puglia che mi assicuravano l'invio di squadre operative".

"Nel frattempo in altre zone limitrofe del paese - dice - , si propagavano altri incendi ed altre squadre dei vigili del fuoco, assieme alla nostra Protezione Civile locale, dotata di un mezzo antincendio intervenivano per gestire e domare le fiamme".

Quindi un appello ai residenti: "Se qualche cittadino ha visto qualcuno appiccare il fuoco o comunque dei movimenti strani in zona, denunciasse o me lo segnalasse. La faccia sono pronto a mettercela, a difesa della nostra comunità e dei cittadini per bene. Sempre. L'area della scuola e quella sportiva l'abbiamo salvata: se non trattasi di autocombustione, dovremmo invece 'non salvare' chi ha cagionato il danno o ha provato a farlo. Intanto un vero grazie a loro: ai Vigili del Fuoco, un corpo straordinario ed ai nostri Volontari del Soccorso e Protezione Civile Cellamare - OdV intervenuti con mezzi e uomini per domare le fiamme. Grazie alla nostra Polizia Locale ed all'Arma dei Carabinieri, oltreché all'ufficio tecnico comunale, tempestivamente intervenuti sul posto a supporto delle operazioni di spegnimento dell'incendio".