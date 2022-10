Progettano un sistema di controllo per la qualità dell'aria negli ospedali: giovani scienziati baresi premiati al 'Prix Italia'

Un controllo automatizzato del microclima ospedaliero per monitorare la qualità dell'aria, fondamentale per la salute e per il benessere dei pazienti e dello staff medico. Il progetto ha permesso, ad un gruppo di studenti e laureati del Politecnico e dell'Università di Bari, di aggiudicarsi il premio della sezione 'Ylab 2022', assegnato durante la 74esima edizione internazionale del Prix Italia, organizzato dalla Rai nel capoluogo pugliese.

Il premio, riservato agli studenti delle università della Puglia, ha visto primeggiare la proposta scientifica 'Microclima Ospedaliero Sostenibile' degli studiosi baresi: è stata prescelta dalla Commissione di valutazione tra le 13 pervenute sulle 15 ammissibili al concorso.

Il progetto, proposto e illustrato, si prefigge di sviluppare un sistema innovativo per garantire la salubrità dell'aria in ospedale ed ottimizzare il consumo energetico. In particolare, i principali parametri di controllo di maggior interesse sono temperatura, umidità relativa, concentrazione di CO2 e pressione dell'ossigeno. Il sistema di monitoraggio sarà basato sull';integrazione di sensori elettronici e fotoacustici. Fondamentale il sensore 'Qepas, Quartz Enhanced Photoacoustic', messo a punto dai proponenti. Tali sensori saranno in grado di rilevare in tempo reale eventuali fluttuazioni dei parametri di controllo e di azionare automaticamente sistema di regolazione del microclima.

Il team vincitore del premio è composto da Gabriele Biagi (laureato al Poliba in ingegneria elettronica e studente del dottorato di ricerca in Fisica 'Madame Marie Curie'), Michele Di Gioia (laureato in ingegneria elettrica al Poliba e studente del dottorato di ricerca interateneo in Industria 4.0), Mariagrazia Olivieri (laureata in Fisica ad Uniba), Raffaele De Palo (laureato in Fisica ad Uniba), Francesco Paciolla (laureato in ingegneria elettrica al Poliba e studente del dottorato di ricerca interateneo in Industria 4.0), Giulio Vasciminno (studente di ingegneria per l'ambientale e il territorio magistrale del Poliba).