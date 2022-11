Al via gli interventi Aqp in via Crispi, Decaro: "Finalmente ripresi i lavori di pavimentazione"

"Finalmente Acquedotto pugliese ha cominciato i lavori di rifacimento di via Crispi". Con questa frase lapidaria (pubblicata in un post sulla sua pagina facebook) il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato l'inizio degli interventi nella strada del quartiere Libertà di Bari. Il primo cittadino ha affidato le ulteriori spiegazioni al video allegato nel post, in cui mostra l'avvio dei lavori avvenuto la scorsa notte. Già dallo scorso 9 novembre erano scattate le limitazioni al traffico nella via per permettere lo svolgimento della manutenzione. Le limitazioni ala circolazione saranno attive fino al prossimo 30 novembre.

"Aqp sta facendo un lavoro importante di sostituzione della rete idrica. Riprendono tra qualche giorno anche i lavori comunali su via Unità d'Italia, viale della Repubblica, via Gentile, via Oberdan e l'extramurale Carpuzzi. Abbiamo altri 4.800.000 euro da spendere e stiamo programmando altri 10 milioni per l'anno prossimo in modo da poter ripristinare la grande maggioranza delle strade, almeno le più trafficate da automobilisti e pedoni"