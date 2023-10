Lavori stradali nel quartiere Japigia di Bari: da lunedì divieti di sosta su via Gentile

Da lunedì 9 al 30 ottobre, dalle ore 7.30 alle ore 18, è stato istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati, in via Gentile nel tratto compreso tra il civico 67 e l’intersezione con via Toscanini, nel quartiere Japigia di Bari. A comunicarlo è Palazzo di Città.

Le limitazioni al traffico si sono rese necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori sulla sede stradale. Lo stesso incrocio sarà inoltre interdetto al transito veicolare dei mezzi, dal 9 al 13 ottobre.