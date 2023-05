Lavori sulla Complanare sud di Bari, domani chiuso al traffico l'allacciamento con la A14

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 3 fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso, per chi percorre la Tangenziale di Bari e proviene da Brindisi, il ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara.

In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare lo svincolo di uscita 7/b della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura, verso Altamura, fino allo svincolo di Bari Zona Industriale ed entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord.