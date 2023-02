Proseguono i lavori tra Bari e Mola per rinnovare la Statale 16: stop cantieri a Pasqua, poi ripresa (ridotta) fino a giugno

Proseguono senza sosta i cantieri per la riqualificazione del tratto di strada della Statale 16 tra Torre a Mare a Bari e Mola avviato dall'Anas. I lavori, che dureranno fino a inizio giugno, vedranno l'installazione, nell'ambito di un complessivo intervento di manutenzione, di nuove barriere spartitraffico con calcestruzzo di ultima generazione, ideato e progettato da Anas, denominato Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, è "di contenere gli urti da incidente - spiega Anas - con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione, riducendo inoltre i possibili danni ai passeggeri a seguito dell’impatto sulla barriera. Le lavorazioni sono attive nel tratto compreso tra il km 815,300 ed il km 819,600 della SS 16 tra Bari e Mola di Bari, dove sono presenti restringimenti in prossimità dell'area interessata dagli interventi con chiusura della corsia di sorpasso. Il transito veicolare è garantito lungo le corsie libere dalle lavorazioni con l’istituzione di un limite della velocità di 50 km/h o deviato sulla viabilità alternativa da adeguata segnaletica preposta in loco".

Per ora sono state rimosse le vecchie barriere per un totale di quasi 5 km. Il cronoprogramma del cantiere vedrà, fino al 31 marzo, lavori attivi h24 e sette giorni su sette per ottimizzare i tempi. Quindi vi sarà uno stop per il periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera. Successivamente vi saranno, fino a giugno, cantieri nei soli giorni feriali, con stop il venerdì e la ripresa domenica sera, per poi un'ulteriore interruzione con l'obiettivo di non intraliciare l'esodo estivo dei vacanzieri.