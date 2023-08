Lavori Anas sulla Statale 16 in direzione Santo Spirito, variazioni sui percorsi delle linee Amtab 1 e 19

Per consentire l’esecuzione dei lavori Anas sulla viabilità di servizio Est-Strada Statale16 tra l’accesso B e C in direzione Santo Spirito, dalle 7 di oggi, giovedì 3 agosto 2023 e sino a nuova comunicazione, i bus Amtab delle linee 1 e 19 effettueranno le seguenti variazioni di percorso.

Linea 1: in direzione Piazza Moro i bus effettueranno il percorso ordinario. In direzione Santo Spirito (Lido Lucciola): i bus una volta impegnato l’accesso B proseguiranno per il sovrappasso della Statale 16 sino a raggiungere la prima rotatoria dove effettueranno l’inversione di marcia per riprendere la Statale 16 in direzione Foggia.

Linea 19: in direzione piazza Moro i bus effettueranno il percorso ordinario. In direzione via della Lealtà - quartiere San Pio: i bus una volta impegnato l’accesso B

proseguiranno per il sovrappasso della Statale16 sino a raggiungere la prima rotatoria dove effettueranno l’inversione di marcia per riprendere la Statale 16 in direzione Foggia.

Verranno istituite due fermate provvisorie: una all'accesso B ad intersezione con la complanare est e l'altra nella piazzola di sosta sulla Statale 16, situata subito dopo l’accesso C.