Manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade: tre mesi di lavori a Palese, Santo Spirito e Catino

Hanno preso il via nel quartiere Catino i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nei quartieri del Municipio V di Bari, nell'ambito di un accordo quadro biennale per un importo complessivo di oltre 1,1 milioni di Euro. I primi interventi hanno riguardato la fresatura di via Autora e via Primavera. I cantieri dureranno circa 3 mesi. Durante le lavorazioni le strade interessate dal cantiere saranno parzialmente chiuse per l’intera semicarreggiata.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno tre quartieri del Municipio: a Palese gli interventi riguarderanno via dell’Acacia, vico VI Duca d’Aosta, vico IX Duca d’Aosta, vico IV Duca d’Aosta, vico V Duca d’Aosta, vico VII Duca d’Aosta, vico XIX corso Vittorio Emanuele, vico XX corso Vittorio Emanuele, via Antonelli, vico III di via Modugno, vico XXI di via Modugno, vico XXIII di via Modugno e via del Quadrifoglio. A Santo Spirito i lavori saranno eseguiti in via Carnia, via Sardegna, via monsignor De Palma, via Padova, Infine, a Catino, gli operai interverranno lungo il tratto compreso tra la strada statale 16 e la rotatoria dopo il cimitero e le traverse di via Caravella.

“Con questi lavori di manutenzione straordinaria di scarifica e ripavimentazione si completano gli interventi programmati sulle strade del Municipio V, previsti dall'accordo quadro attuale - commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici Nicola Mele -. Le strade oggetto di intervento sono state individuate recependo richieste e segnalazioni del Municipio e dei cittadini oltre che alle valutazioni dei tecnici”.

“Siamo soddisfatti per l’avvio di questi lavori - prosegue il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi - che consentiranno di riqualificare strade e marciapiedi a garanzia di una maggiore sicurezza di pedoni e utenti della strada. Ringrazio l’amministrazione per aver accolto le nostre richieste circa la localizzazione degli interventi, frutto di un percorso di ascolto del territorio”.