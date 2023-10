Abusivismo edilizio, in Puglia "eseguito il 10% delle demolizioni"

In Puglia, dal 2004 al 2022, su 4440 ordinanze di demolizione per casi di abusismo edilizio - emesse da 69 Comuni del territorio - ne sono state eseguite 453, ovvero una percentuale pari a circa il 10%.

I dati emergono dal report di Legambiente, 'Abbatti l'abuso', diffuso oggi da Legambiente. I dati pugliesi, in particolare, si basano sulle risposte fornite dai 69 comuni, sui 257 del territorio pugliese, per predisporre il dossier. "Dati - si legge in una nota di Legambiente Puglia, riportata dall'Ansa - in merito al tema dell'abusivismo edilizio in Puglia ed alla capacità degli enti locali di restituire al territorio la propria dignità violata che sono impietosi".

"La bellezza della Puglia - dichiara Daniela Salzedo, direttrice di Legambiente Puglia - è violata in ogni angolo della regione dal mattone illegale che continua ad essere uno dei business più produttivi sia per l'utenza abitativa che per le imprese". I numeri sulle demolizioni raccontano "chiaramente l'inefficacia del quadro normativo in cui gli enti locali sono chiamati ad operare", aggiunge. "Il nostro sforzo al fianco delle amministrazioni virtuose è quello di tenere alta l'attenzione, di stimolare i decisori politici a rendere più efficaci gli strumenti di contenimento del fenomeno e, soprattutto - conclude Salzedo - sensibilizzare i cittadini a non voltarsi dall'altra parte ed a denunciare ogni abuso".