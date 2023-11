Ligabue fermato dall'influenza: rinviati i concerti del 24 e 25 novembre a Bari

L'influenza ferma Ligabue e costringe l'artista a rinviare anche, dopo Roma ed Eboli, anche i concerti in programma al Palaflorio di Bari il 24 e 25 novembre.

"Si informa che a causa della persistenza del virus influenzale che ha colpito Luciano Ligabue - si legge sui canali social ufficiali dell'artista - i suoi concerti previsti venerdì 24 e sabato 25 novembre al Pala Florio di Bari sono posticipati al 6 e 7 dicembre. Il tour riprenderà il 27 novembre da Reggio Calabria".

"Il foniatra ha riscontrato le corde vocali ancora infiammate – dichiara Ligabue – Consiglia un periodo di riposo maggiore per poter proseguire tranquilli quando si ripartirà. Ripartiremo lunedì da Reggio Calabria quando saremo tutti a pieno regime".

I biglietti acquistati per i concerti di Bari resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre. Maggiori informazioni su https://www.friendsandpartners.it e https://www.ticketone.it