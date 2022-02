Lopalco come i Queen nella parodia sui virologi di Checco Zalone a Sanremo: "Un duetto sarebbe stato perfetto"

"Ci sono rimasto male avrei preferito un duetto con Zalone". all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale pugliese ed ex assessore alla Sanità, commenta con ironia l'esibizione ieri sera a Sanremo di Checco Zalone con la canzone 'Pandemia ora che vai via' con cui l'attore e showman ha ironizzato sui virologi in tv. Lo riporta l'Adn Kronos. Il volto dell'epidemiologo è improvvisamente comparso assieme a quello di altri tre illusti colleghi scienziati (Galli, Bassetti e Burioni), in stile Queen nella parodia del celebre coro del brano Bohemian Rhapsody.

"L'ironia è una chiave di lettura della realtà che va rispettata, ironizzare non è sminuire o derubricare - ha agigunto Lopalco - quando guarderemo indietro, a questi anni di pandemia, alcune azioni ci sembreranno esagerate e potremmo avere anche la liberà di riderci sopra".