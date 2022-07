'Mala movida' all'Umbertino, i residenti: "Bene l'ipotesi zone di tutela, ma servono risposte subito"

'Freno' all'apertura di nuovi locali in alcune aree della città di particolare pregio? L'ipotesi al vaglio del Comune, emersa ieri dopo il vertice sulla 'mala movida' in Prefettura, incontra il consenso dei residenti dell'Umbertino (che nelle scorse settimane hanno presentato un esposto in Procura per denunciare "l'invivibilità" della zona) a patto che, però, il Comune faccia presto.

"La quasi totalità del Comuni italiani ha istituito le cosiddette zone di tutela da diversi anni. Bari invece nulla ha fatto", commenta Mauro Gargano, del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina'. "Ora finalmente - prosegue - sembra ci sia una "apertura" da parte dell'amministrazione comunale. Ma non vorremmo che il riferito "studio" si traduca in un rinvio del provvedimento alle "calende greche" (un regolamento sulla istituzione delle zone di tutela infatti dovrebbe essere di competenza del Consiglio comunale)".

Nel frattempo, ricorda ancora Gargano, la situazione per i residenti "è insostenibile" e i cittadini sono "esasperati": le risposte - ribadisce - vanno date "ad horas".

"Non sembra - prosegue - vi sia volontà di assumere provvedimenti atti ad incidere sugli effetti della mancata pianificazione territoriale, causa della mala movida (limitazione orari di apertura notturna, alla vendita all'esterno, alla somministrazione di bevande alcoliche ecc ecc), salvo una intensificazione dei "controlli". Ben venga l'annunciato "studio" alla istituzione delle zone di tutela per le aree di pregio ma bisogna intervenire subito (la normativa lo consente) con un divieto immediato (ordinanza sindacale) di nuovi insediamenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'Umbertino", conclude Gargano.