Forte pioggia sulla città di Bari, allagato il sottopasso La Rotella nella zona industriale: disagi al traffico

Il sottopasso di via La Rotella nella zona industriale di Bari è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia a causa della pioggia intensa abbattutasi su Bari nella tarda mattinata. A comunicarlo è la Polizia Locale in un'allerta su Telegram.

Disagi, dunque, per gli automobilisti in una giornata caratterizzata dall'allerta gialla per il maltempo emessa dalla Protezione Civile regionale della Puglia e valida per tutto il 29 febbraio.

