Restituzione dei rimborsi per pazienti morti? I sindacati dei medici di famiglia chiedono incontro urgente all'Asl

"L'intersindacale medici chiede la convocazione urgente del Cpa in merito al tema delle quote dei pazienti deceduti e trasferiti": è quanto si legge in una nota firmata dai rappresentanti di Smt, Snami, Simet Cgil, Fp Medici e Ugs, destinata al direttore generale dell'Asl Bari, sulla questione della possibilità di chiedere ai medici la restituzione di soldi riguardanti centinaia di pazienti iscritti nelle liste dei dottori di famiglia, nonostante questi, nel corso degli anni, sarebbero morti o trasferiti fuori Puglia.

"ln attesa dei necessari chiarimenti si chiede di evitare prelievi forzosi dagli emolumenti dei medici che, in caso contrario, si vedrebbero costretti ad inevitabili contenziosi legali" conclude la nota.