Pavimentazione sconnessa, erba alta e sporcizia nelle aree esterne: "Il mercato di corso Mazzini nel degrado"

Pavimentazione sconnessa in alcuni punti, cavi penzolanti su un palo, rifiuti ed erbacce alte nelle aree esterne. E' la situazione del mercato di corso Mazzini, al quartiere Libertà, evidenziata in seguito ad un sopralluogo da Luca Bratta, responsabile di Fratelli d'Italia per il Municipio I.

"Il 4 Gennaio 2023 - afferma Bratta in una nota - ho denunciato le condizioni igienico sanitarie e strutturali del Mercaro coperto di Corso Mazzini, in seguito ho continuato con i diversi sopralluoghi nei vari mercati coperti rionali. Sono tornato dopo 8 mesi nel mercato di Corso Mazzini e la situazione non è cambiata per niente anzi è peggiorata. I mercati della nostra città ormai da anni, vengono gestiti direttamente dall’amministrazione comunale riducendoli a contenitori fatiscenti e insicuri; insomma una gestione fallimentare. Perché gli amministratori della nostra città non utilizzano queste location per selfie e apparizioni televisive?".