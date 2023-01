Una miniserie per parlare di ambiente e lotta al bullismo: periferie e ipogei diventano set per gli studenti del Santarella De Lilla

Una miniserie in cinque puntate, per parlare di temi come rispetto dell'ambiente, integrazione sociale e lotta al bullismo e raccontare, allo stesso tempo, attraverso il linguaggio del cinema, le periferie, puntando un faro su quei luoghi nascosti, spesso dimenticati o poco conosciuti della città. E' lungo questo doppio binario che si articola il progetto dell'istituto Santarella De Lilla di Bari, vincitore del bando del Ministero della Cultura 'Visioni Fuori-Luogo - Cinema per le Scuole'.

A dare vita al lavoro saranno gli studenti dell'indirizzo 'Servizi per la cultura e lo spettacolo', con il coinvolgimento anche di quattro scuole medie: l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco Venisti di Capurso, il De Amicis Di Zonno di Triggiano, e gli istituti Duse-Don Bosco e Don Milani-Ungaretti di Bari.

"L'idea da cui i nostri gruppi di sceneggiatori sono partiti - spiega la professoressa Sabrina Scura, referente del progetto - è quella di un'ambientazione fantascientifica. La storia è quella di un gruppo di ragazzi che, in un mondo post apocalittico, trova rifugio in un luogo di periferia, ripartendo dalla natura in un mondo tutto da ricostruire". Di qui, la scelta di ambientare le riprese in luoghi particolari, come ad esempio gli ipogei presenti in alcune zone della città. "In passato - prosegue la docente - abbiamo già lavorato utilizzando il linguaggio cinematografico, ma per realizzare cortometraggi. Quella della miniserie è invece una sfida completamente nuova, e molto entusiasmante per i nostri ragazzi. Il cinema è grandissima risorsa, e credo che anche in ambito scolastico la Puglia sia pronta per progetti come questo".

Nella fase di produzione e postproduzione, gli studenti saranno affiancati dai professionisti della Dinamo Film, con cui la scuola ha già collaborato per precedenti progetti. La preproduzione, invece, sarà scandita da una serie di incontri con esperti di ambiti differenti. Gli appuntamenti prenderanno il via nella mattinata di giovedì 12 gennaio, nell'auditorium dell'istituto Santarella a Japigia. Insieme al dirigente scolastico Luigi Melpignano, a incontrare i circa 200 studenti provenienti da tutte le scuole coinvolte ci sarà l'avvocato Antonio Maria La Scala, penalista e presidente nazionale dell'associazione 'Gens Nova'. "Le tematiche su cui verte questo progetto, dall'ambiente alla lotta al bullismo, alla difesa dei più deboli, sono le stesse di cui l'associazione si occupa da sempre. Con i ragazzi lavoreremo sul tema dell'ambiente. E' un progetto pilota molto bello, in cui i ragazzi saranno completamente protagonisti".

I successivi incontri saranno tenuti da Roberto Moliterni, scrittore e sceneggiatore, Alessandra Lo Russo, project manager nel settore della produzione cineaudiovisiva e Giancarlo Visitilli, giornalista, docente e critico cinematografico.