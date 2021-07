Una app per conoscere in tempo reale orari dei bus e ricevere informazioni: rinnovata la partnership Amtab-Moovit

Una app per fornire informazioni in tempo reale a cittadini e turisti che utilizzano i mezzi Amtab. Moovit, app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Amtab, società di trasporto pubblico che opera nel territorio di Bari, annunciano il rinnovo della partnership per fornire informazioni in tempo reale a cittadini e turisti.



Una collaborazione che permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione, di conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata, di conoscere il livello di capienza del mezzo e di ricevere le comunicazioni su eventuali modifiche improvvise o pianificate alla rete di trasporto pubblico. Un unico strumento per ricevere informazioni aggiornate a 360° su tutto ciò che accade in città.



All’interno dell’app Moovit sono state completamente rimappate e inserite le oltre 39 linee urbane e scolastiche operate da Amtab e le oltre 1200 fermate presenti sul territorio della provincia di Bari.



Sono oltre 25 i milioni di passeggeri annui serviti da Amtab (dato riferito al 2019 pre-covid) che possono accedere in questo modo a Moovit, un servizio innovativo e gratuito attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti per consentire loro spostamenti agevoli con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova.



L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

«Quando due realtà come Moovit e Amtab decidono di proseguire la collaborazione vincente avviata negli scorsi anni non può che essere una buona notizia» dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit. «La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Amtab. Un connubio importante per continuare a offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente a Bari e provincia».

«Amtab, da sempre al servizio dei cittadini, oggi è uno dei protagonisti della transizione della città di Bari verso la “smart city”» afferma l’Avv. Pierluigi Vulcano, presidente del CdA di Amtab. «Con i suoi diversi progetti legati alla “smart mobility” e aperti verso tutti gli interlocutori del mondo della mobilità, oggi la nostra azienda si pone all’avanguardia nazionale per i progetti di sistemi di bigliettazione elettronica e localizzazione. Siamo lieti di rinnovare oggi la nostra partnership con Moovit che al di là degli aspetti tecnologici rinsalda il rapporto della Città di Bari con una delle società leader sul mercato internazionale per la pianificazione degli spostamenti nelle grandi aree urbane».