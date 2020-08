Oltre 100mila noleggi per i monopattini a Bari nel primo mese: "Notevole risparmio di Co2 in un anno"

In trenta giorni a Bari sono stati effettuati oltre 100mila noleggi di monopattini elettrici in servizio di sharing, operati da Helbiz e Bit Mobility. E' il dato dopo un mese dall'avvio dei noleggi che vede oltre 164mila i km percorsi in città, come riportano alcune testate locali.

Helbiz ha riscosso più successo con 58mila noleggi mentre ilconcorrente Bit si è fermato, a luglio, a quota 46mila. Circa mille i monopattini messi a disposizione con un risparmio di oltre 26mila km di Co2 in un anno. Dati positivi nonostante i numerosi episodi di vandalismo e furto registrati nel primo mese del servizio, con una (per fortuna minoritaria) parte dei baresi ancora incapace di comprendere l'utilità per tutti del servizio, pensando invece di utilizzare i mezzi in modo illegale.