Il muro del sottovia si colora con i volti di Morricone e del piccolo Totò: l'omaggio a Nuovo Cinema Paradiso in corso Italia

Il muro del sottopasso di corso Italia si colora con il volto di Morricone: un omaggio pensato dai volontari di Retake Bari per dare nuova vita anche all'area deturpata dai graffiti e dal degrado. Un omaggio non casuale, visto che il muro scelto è a pochi passi dall'AncheCinema, partner dell'iniziativa insieme alle Reti Civiche Urbane, al Centro Chiccolino e a Vitalvernici, che ha fornito il materiale per la realizzazione dell'opera.

Non manca naturalmente la citazione a una delle opere immortali musicate dal maestro Morricone: 'Nuovo cinema paradiso', con il volto del piccolo Totò che fa capolino sulla parte destra della parete. L'iniziativa è una tappa del progetto 'Pop up Murat', che sul muro di proprietà di Rfi porterà nei prossimi giorni a completare l’opera di street art di Angela Matarrese, che ha vinto un concorso per artisti. "Ci piacerebbe completarlo entro la fine dell'anno - assicura Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari - Il 28 saremo operativi per proseguire con i dettagli del bambino e con lo sfondo di Morricone. Entro la prima settimana del 2021, comunque, sicuramente avremo terminato l'opera"

Gallery