Sabato la 'notte dei vaccini' al Policlinico di Bari: oltre 2mila somministrazioni per pazienti oncologici e caregiver

Il personale del Policlinico di Bari sarà impegnato in 42 ambulatori per tutta la giornata con somministrazioni calendarizzate fino a tarda sera

Sabato 10 aprile al Policlinico di Bari ci sarà la 'Notte dei vaccini' anti Covid, destinata a con patologie tumorali in cura nell'ospedale cittadino e ai loro caregiver. La decisione di organizzare la sessione speciale di vaccinazione è stata resa possibile dalla nuova disponibilità di dosi annunciata dalla Regione Puglia. La direzione strategica dell’azienda ospedaliero-universitaria ha disposto, quindi, l’apertura notturna degli ambulatori per la somministrazione del siero per sabato 10 aprile.

In agenda ci sono oltre 2mila somministrazioni riservate a pazienti oncologici, oncoematologici, donne con tumori ginecologici, pazienti in radioterapia e in chemioterapia e per le persone che si prendono cura di loro. Il personale del Policlinico di Bari sarà impegnato in 42 ambulatori per tutta la giornata con somministrazioni calendarizzate fino a notte