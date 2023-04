Dermatite atopica, in Puglia un nuovo farmaco per curare la malattia: "Blocca le molecole che causano l'infiammazione"

Un farmaco che potrà curare una malattia che colpisce circa 400mila pugliesi. È disponibile, nella regione, la nuova terapia a base di Upadacitinib per contrastare la dermatite atopica, la più comune malattia infiammatoria della pelle. Il nuovo farmaco ha ricevuto, in questi giorni, il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che ne ha autorizzato l'utilizzo terapeutico per gli adulti gli adulti e per gli adolescenti con dermatite atopica da moderata a severa.

La dermatite atopica ha un significativo impatto sulla qualità di vita dei pazienti: l’aspetto della cute arrossata e desquamante può infatti interferire con le relazioni sociali e stigmatizzare il paziente, mentre il prurito forte e incessante può causare difficoltà di concentrazione, perdita di sonno, stanchezza e difficoltà lavorative.

"La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle molto frequente - dichiara Caterina Foti, Professore Ordinario e Direttore della Clinica Dermatologica, Policlinico di Bari - Si manifesta con arrossamenti e prurito, spesso intenso e a volte incontrollabile, che possono avere un impatto dirompente sulla qualità di vita a causa di una sintomatologia molto invalidante. La ricerca negli ultimi anni ha fatto grandi progressi consentendo di sviluppare soluzioni terapeutiche più mirate, selettive ed efficaci per trattare e gestire meglio una malattia così complessa e multifattoriale come la dermatite atopica".

Negli adulti, le lesioni cutanee tendono ad interessare le zone del collo, il décolleté, la parte interna dei gomiti, il retro delle ginocchia, le mani, i piedi, il viso e il cuoio capelluto con un profondo impatto psicologico e sociale. Infatti, i sintomi principali, come il prurito intenso, le escoriazioni, i forti arrossamenti della pelle, possono condizionare negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con conseguenti ricadute sulla qualità della vita.

La nuova linea terapeutica, basata sull'utilizzo giornaliero Upadacitinib, permetterà di alleviare i sintomi della patologia: "Si tratta di un nuovo farmaco che agisce bloccando l'azione di molecole che favoriscono l'infiammazione -afferma Eustachio Nettis, Direttore della Unità Operativa Dipartimentale di Allergologia Universitaria del Policlinico di Bari - Negli studi clinici, Upadacitinib ha agito rapidamente non solo sul prurito ma anche sulle lesioni cutanee. Inoltre, è stato osservato che il beneficio clinico si mantiene costante nel tempo".

La Unità Operativa Dipartimentale di Allergologia Universitaria del Policlinico di Bari si avvale di medici specialisti in Allergologia, Immunologia Clinica e Dermatologia che sono in grado di gestire i pazienti affetti da dermatite atopica e da concomitanti malattie atopiche come asma, rinite, poliposi nasale, allergie alimentari, allergie a farmaci, dermatite da contatto, esofagite eosinofila attraverso test allergologici effettuati 'in vivo' ed 'in vitro'.

Presso la Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari esistono agende dedicate per la diagnosi e la terapia della dermatite atopica moderato-severa. Sono stati inoltre organizzati vari open-day nel corso degli anni allo scopo di sensibilizzare la popolazione generale su questa fastidiosa patologia della pelle.

La dermatite atopica (nota anche come eczema, in cui la cute e? pruriginosa, arrossata e secca) è una malattia infiammatoria cronica e sistemica della pelle con andamento recidivante, caratterizzata da periodi di prurito intenso - e il conseguente grattarsi - che lasciano la pelle screpolata, squamosa ed essudante. Colpisce circa il 2-5% degli adulti e il 20% dei bambini. I sintomi hanno un impatto fisico, psicologico ed economico significativo per le persone colpite dalla malattia. Si tratta di una condizione complessa che non coinvolge solamente la pelle ma l'intero organismo.