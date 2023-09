Sessantacinque giovani musicisti e l'omaggio a Nino Rota: tornano i concerti dell'Orchestra dei Conservatori pugliesi

Cinque appuntamenti in musica, con un omaggio dedicato al maestro Nino Rota. Prenderà il via da Bari il prossimo 9 settembre la seconda stagione musicale dell’Orchestra regionale dei Conservatori pugliesi, un’iniziativa finanziata dall'assessorato regionale all'Istruzione per valorizzare l'alta formazione musicale della Puglia. Dopo il successo dello scorso anno, con concerti molto amati dal pubblico e fortemente apprezzati dalla critica, tornano protagonisti gli studenti e le studentesse iscritti ai Conservatori della Puglia, riuniti insieme in una grande orchestra sinfonica

“Accolgo con grande entusiasmo l’avvio della nuova stagione musicale dell’Orchestra”, ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, che ha aggiunto: “Si tratta di un progetto d’avanguardia di cui siamo particolarmente orgogliosi e che segna il passo di una Regione che riserva sempre grande attenzione all’alta formazione musicale del territorio, investendo ogni anno ingenti risorse. Vista la straordinaria eco della prima edizione, abbiamo deciso di replicare, finanziando l’iniziativa per il 2023 per un importo complessivo pari a 500.000 euro”. “Ho sempre assegnato grande importanza alla valorizzazione del talento musicale dei nostri giovani, di tutti i nostri ragazzi, anche i più fragili. Infatti – ha proseguito l’assessore – proprio quest’anno abbiamo deciso di lanciare un progetto straordinario, ‘Illuminiamo le note’, realizzato con i conservatori e l’Unione italiana ciechi, per attivare percorsi di inclusione e accessibilità che consentano anche a ragazzi non vedenti di frequentare i conservatori, esattamente al pari dei loro coetanei. Un’iniziativa lodevole che ha visto ancora una volta la Regione Puglia e il sistema di alta formazione musicale del territorio lavora insieme per portare in alto il buon nome della Puglia”. “Sono sicuro – ha concluso Leo – che anche questa seconda edizione del progetto dell’Orchestra regionale dei Conservatori pugliesi sarà un successo. Del resto, la Puglia è una terra di grandi eccellenze anche dal punto di vista musicale. Come non ricordare i grandi compositori del passato, da Piccinni a Traetta, da Leo a Paisiello? A uno degli artisti più iconici del mondo della musica, che ha sempre avuto con la Puglia un rapporto speciale, sarà dedicata la programmazione di quest’anno, il grande maestro Nino Rota. Ascoltare i giovani ma brillanti musicisti dei nostri Conservatori esibirsi sulle note delle sue indimenticabili colonne sonore sarà motivo di orgoglio ed emozione”.

L’Orchestra regionale dei conservatori di Puglia sarà composta da 65 studenti, con una età media di 20 anni, e sarà diretta dalla prestigiosa bacchetta del Maestro Nicola H Samale, insigne compositore e direttore d’orchestra italiano. Ogni concerto sarà introdotto dal M° Nicola Scardicchio, noto musicologo e già docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Bari. Cinque gli appuntamenti in programma diffusi su tutto il territorio regionale. Si partirà il 9 settembre (ore 18) nell’auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari, per proseguire il 10 settembre (ore 21) nell’Anfiteatro romano di Lucera, l’11 settembre (ore 21) nel teatro Radar di Monopoli, il 12 settembre (ore 21) a Taranto nella villa Peripato; a chiusura, il concerto del 13 settembre (ore 21) nel Teatro Politeama Greco di Lecce.

La direttrice del Dipartimento regionale all’istruzione, Formazione e Lavoro Silvia Pellegrini ha dichiarato: “L’alta formazione nel campo delle arti e della musica costituisce una imprescindibile leva per la crescita territoriale e per la maturazione personale e professionale. La valorizzazione dei talenti e delle eccellenze passa anche e soprattutto dalla promozione di istituti come i conservatori e le accademie che in Puglia rappresentano un punto di assoluta preminenza”.

Il programma scelto per questa seconda edizione vuole essere un affettuoso e doveroso omaggio al compositore Nino Rota, direttore del Conservatorio Piccinni di Bari per 27 anni, città alla quale il Maestro fu molto legato al punto tale da desiderare di dotarla del magnifico Auditorium che porta il suo nome. Il Maestro Rota ebbe intensi rapporti didattici e artistici su tutto il territorio pugliese. Infatti, all’inizio della sua carriera insegnò, presso l’allora Liceo Musicale “G. Paisiello”, diventato poi Conservatorio di Taranto; successivamente, fondò il Conservatorio di Monopoli, oggi a lui intitolato. Di Nino Rota saranno eseguiti: concerto per archi, suite dal balletto “La Strada” e sinfonia sopra una canzone d’amore

“L’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia è lo straordinario e virtuoso risultato dell’impegno in sinergia e collaborazione dei cinque Conservatori della Regione. Il supporto dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia ci permette anche per il 2023 la prosecuzione di questa preziosa esperienza, orgogliosi dello straordinario successo dello scorso anno e con l’auspicio che la collaborazione tra le Istituzioni possa ulteriormente rafforzarsi in futuro. L’Orchestra rappresenta per i nostri studenti un irrinunciabile momento di aggregazione, confronto e crescita artistica e professionale. Siamo certi che la produzione di quest’anno, dedicata al grande Nino Rota, possa ancor più suscitare il plauso e l’apprezzamento del pubblico dei nostri territori” hanno commento dei Direttori dei Conservatori di Musica di Puglia Gabriele Maggi, Donato Della Vista, Corrado Roselli, Gianpaolo Schiavo, Corrado de Bernart.