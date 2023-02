Partorisce in casa a Ruvo, guidata in videochiamata dal ginecologo: mamma e neonato in buone condizioni

Partorisce assistita dal ginecologo collegato in videochiamata tramite whatsapp. L'episodio, come riporta l'Ansa, si è verificato questa mattina a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. La neo mamma e i piccolo sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni sono buone.

Le procedure per l'originale parto sono incominciate questa mattina alle 4, quando la donna ha avvertito alcuni fastidi. Tre ore dopo, la partoriente ha chiamato il suo ginecologo di fiducia, Francesco Meo, in servizio nell'ospedale San Paolo di Bari, che in quel momento si trovava a casa, perché le contrazioni erano diventate ritmiche. Il medico l'ha invitata a raggiungere l'ospedale più vicino in vista del parto. Dopo circa un quarto d'ora, la donna, che si trovava ancora nella sua abitazione, ha richiamato il dottore, riferendogli che sentiva la testa del bambino in uscita. Il ginecologo ha avviato così una videochiamata con la quale ha constatato che il parto era imminente. Ha quindi prontamente invitato il marito della donna a riscaldare degli asciugamani e la donna ad assumere la posizione per il parto.

Subito dopo la nascita del bambino, su indicazione del medico, il papà ha avvolto il piccolo nel telo, gli ha liberato le vie respiratorie con l'asciugamano e lo ha attaccato al seno. Il marito della donna, seguendo le direttive del ginecologo, ha quindi allertato il 118. Giunto nella casa della partoriente, l'infermiere dell'ambulanza, sempre su indicazione del medico collegato in videochiamata, ha reciso il cordone ombelicale e ha compiuto operazioni utili a ridurre le perdite ematiche alla donna. Con l'ambulanza, mamma e figlio sono stati portati in ospedale, a Corato. La donna è alla sua seconda gravidanza.