Addio al passaggio a livello di via Santo Spirito a Bitonto: c'è la gara, cantieri dal 2023

E' stata pubblicata la gara per realizzare un sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello di via Santo Spirito a Bitonto, nel barese. I lavori, finanziati con fondi nazionali e regionali, dovrebbero partire nel primos emestre del 2023 e dureranno 500 giorni.

Gli interventi prevedono, oltre alla costruzione del sottopasso e alla soppressione del passaggio a livello, anche la creazione di una complanare con rotatoria lato mare rispetto alla ferrovia. Il sottopasso sarà corredato da un sistema di smaltimento delle acque meteoriche, coordinato con il recente intervento di realizzazione del tratto di fogna bianca in corso di ultimazione da parte del Comune di Bitonto.

L’intervento fa parte di un programma avviato da Ferrotramviaria sin dagli anni ’90, che si inserisce in un più ampio contesto nazionale di miglioramento della sicurezza ferroviaria tramite l’eliminazione dei passaggi a livello. Nel caso della tratta in questione (Bari-Bitonto), i lavori svolti, compresa la soppressione del passaggio a livello di via Santo Spirito, consentiranno di ridurre i passaggi a livello dagli iniziali 14 a soli 2.

“Con quest’opera elimineremo la presenza dei binari in un punto strategico e particolarmente trafficato della città – ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. La soppressione del passaggio a livello migliorerà la sicurezza del traffico ferroviario, del traffico stradale e pedonale, contribuendo attivamente al miglioramento della qualità di vita della comunità. Inoltre, prevedendo un incremento, nel prossimo futuro, della circolazione ferroviaria grazie all’attivazione dell’interconnessione a Bari Centrale tra la ferrovia Bari-Barletta di Ferrotramviaria e la rete di RFI, l’eliminazione del passaggio a livello renderà sicuramente più fluido e puntuale il traffico ferroviario".