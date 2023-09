Dal rock al jazz, senza trascurare il repertorio classico: presentata la nuova stagione della Camerata Musicale Barese

È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’ottantaduesima stagione della Camerata Musicale Barese, rassegna patrocinata da Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari. Saranno ventuno le manifestazioni distribuite da settembre ad aprile con grandi nomi della classica, del pop, del rock, del jazz, del gospel, della danza.

Il calendario lancia una stagione che si snoda tra i due massimi teatri baresi, il Petruzzelli e il Piccinni, con tre appuntamenti anche all’Auditorium 'Nino Rota'. La linea artistica impressa a questa stagione è contraddistinta da una proposta variegata e multidisciplinare che punta a coinvolgere sempre più le nuove generazioni e a raggiungere ampie ed eterogenee platee di pubblico.

"La Camerata Musicale Barese è un pezzo importante della storia della nostra città - ha affermato il sindaco Decaro - Siamo lieti di presentare la nuova edizione di questa rassegna che anche quest’anno si contraddistingue per il suo ricco calendario di eventi, ospitati da molti contenitori culturali che negli anni abbiamo restaurato e messo a disposizione di Bari e di tante compagnie. La nuova edizione della Camerata si affianca alle tante manifestazioni che sono andate in scena a Bari negli ultimi mesi e settimane: i molti appuntamenti de 'Le due Bari', il Bari Piano Festival, i concerti baresi del Locus Festival, nell’abito della Festa del Mare e tanti altri. La Camerata porterà in città, ancora una volta, grandi artisti e grande musica che saremo contenti di ospitare, nel segno di un’offerta culturale che diventa sempre più poliedrica per la nostra città e per le tante persone che ci vengono a visitare, non solo da tutta la Città Metropolitana e dalla Puglia, ma dall’Italia e da tutto il mondo. Tutte e tutti potranno godere di questa straordinaria offerta musicale, che è sempre più in grado di soddisfare le esigenze più diverse".

"Ringrazio la Camerata che dopo 82 anni continua a stupirci con la forza della sua storia e del patrimonio culturale che rappresenta per la nostra città - ha sottolineato l'assessora Pierucci - In questi anni, e anche questa stagione lo dimostra pienamente, la Camerata si è contraddistinta per la capacità di raggiungere due obiettivi importanti, che rispecchiano anche delle evoluzioni positive che hanno riguardato tutta la città. Il primo è l’essere riusciti a mettere in rete molti operatori del settore, un tema sul quale anche l’Assessorato alle Culture, con tutta l’amministrazione, è stato costantemente impegnato. In secondo luogo, la trasversalità e la contaminazione che sempre più contraddistingue il cartellone della Camerata. Una contaminazione che coinvolge non solo le persone ma anche gli enti, i teatri, il Conservatorio, l’Università. Anche questo è stato un obiettivo che ci ha animati in questi anni, soprattutto per coinvolgere sempre più le nuove generazioni, come con l’esperienza positiva dei laboratori che hanno contraddistinto l’esperienza de “Le due Bari”, basata su uno sforzo incessante per far vivere la cultura in modo diffuso in tutti i quartieri, con la forza della partecipazione".

"Siamo lieti di presentare una stagione che abbiamo ideato per la città e per un pubblico il più possibile variegato - ha dichiarato la presidente della Camerata e direttrice d'orchestra, Gianna Fratta - Una stagione fatta di tante collaborazioni con realtà culturali e artistiche importanti della nostra città, che in molti casi sono chiamate a interagire con grandi artisti internazionali. Il cartellone è infatti pensato per creare un’offerta trasversale e in grado di avvicinare sempre più persone e in particolare i più giovani, che speriamo in questo modo di attrarre anche alla musica classica. Il nostro obiettivo è anche quello di dare, nel panorama odierno, anche un forte impulso agli spettacoli dal divo, che anche oggi, in un mondo segnato dalle nuove tecnologie, restano esperienze fondamentali e insostituibili che arricchiscono la nostra vita. In linea con la grande tradizione della Camerata, ritengo che questa stagione riesca a dare un forte contributo in questo senso, offrendo anche qualcosa di nuovo e di irripetibile".

"La Camerata Musicale Barese – ha dichiarato il direttore artistico della Camerata, Dino De Palma – porta quest’anno a Bari non solo i grandi nomi della classica, come Gidon Kremer, Sergej Krylov, Gil Shaham, Mario Brunello, le sorelle Labèque, Gerhard Oppitz, ma anche artisti che percorrono generi diversi, come Enrico Ruggeri, il frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley, il grande fisarmonicista Richard Galliano, le voci di Serena Autieri, Nicky Nicolai, Amii Stewart. Non manca uno spazio dedicato alla danza, con due appuntamenti di pregio che vedono in scena Raffaele Paganini e Sergio Bernal, oltre agli eventi speciali come il concerto di Natale dedicato al gospel e l’inaugurazione che propone in versione sinfonica l’intero album dei Queen “Barcelona Opera Rock”, con le straordinarie voci di Johan Boding e Desirée Rancatore, dirette da Roberto Molinelli. Sul palco anche le nuove tecnologie, che accompagnano il ricchissimo spettacolo Seasons, in cui tre cicli di stagioni verranno interpretate da altrettanti violinisti, le stagioni di Vivaldi saranno affidate a Federico Guglielmo, quelle di Piazzolla ad Alessandro Quarta e io stesso interpreterò quelle di Richter. Ad accompagnare i tre cicli immagini sincronizzate della Puglia nelle quattro stagioni, danza e giochi di luci. Molte le collaborazioni con meritorie realtà artistiche pugliesi, come la compagnia AltraDanza di Domenico Iannone, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Orchestra Suoni del Sud. Valorizzare le compagini pugliesi è sicuramente uno degli obiettivi della Camerata che nella sua lunga storia ha sempre dimostrato di saper fare rete, unire le forze e puntare su collaborazioni e partenariati, come quello con il Teatro Pubblico Pugliese. Da citare l’importante contributo e il sostegno di Puglia Promozione per i cinque concerti della rassegna Notti di stelle/winter edition, inseriti all’interno del cartellone dei Grandi Eventi".

L'inaugurazione della stagione e di 'Notti di Stelle - winter edition' è prevista per il 24 settembre al Teatro Petruzzelli: in scena 'Queen - Barcelona Opera Rock', spettacolo che omaggia la grande rock band britannica, proponendo l’ascolto, oltre che di grandi successi come We are the champions, The show must go on, Bohemian Rhapsody, anche dell’intero album-capolavoro Barcelona Opera Rock, nato dalla collaborazione tra le voci di Freddy Mercury e Monserrat Caballé, rispettivamente interpretate da Johan Boding e Desirée Rancatore. Il tutto in versione sinfonica con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli.

La Camerata Musicale propone formule di abbonamento differenziate: per l’intera stagione (21 spettacoli) abbonamenti in vendita da 100 a 520 euro. Gli abbonamenti a 'Notti di Stelle - winter edition' (5 spettacoli: Queen - Barcelona Opera Rock, Enrico Ruggieri, Richard Galliano, Tony Hadley, Serena Autieri) saranno in vendita da 85 a 150 euro. Gli abbonamenti Solo Musica (13 appuntamenti di sola musica classica) saranno in vendita da 220 a 300 euro. I biglietti per ogni singolo evento saranno proposti da 15 a 44 euro. Sono previste scontistiche per gruppi sopra le 12 persone, giovani e particolari categorie.

Informazioni, prenotazioni e acquisti abbonamenti e biglietti in vendita presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (telefono 080/5211908) da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 e on line sul sito della Camerata su www.webtic.it.