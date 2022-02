Meteo, febbraio saluta tra pioggia e sole nel Barese: week-end con i temporali

Tempo instabile nell'ultima settimana di febbraio in Puglia. Le previsioni di 3bmeteo.com dal 21 al 27 febbraio, infatti, vedono alternarsi su Bari e provincia meteo sereno alternato a temporali, già nella giornata di martedì. Instabilità che si aggiunge alla già annunciata allerta meteo per vento forte a livello regionale. Cattive notizia sul profilo meteo anche per il week-end: dalla serata di sabato 26 sono infatti previsti temporali su tutta la provincia. Sul fronte delle temperature, invece, non sono previsti aumenti delle temperature, con la colonnina di mercurio che oscillerà tra i 9 e 14 gradi.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': l'arrivo di una nuova perturbazione da nord-ovest porterà un graduale incremento delle nubi con piogge o rovesci a partire da Molise, Basilicata e alta Puglia, tempo asciutto con ampi spazi di sereno sul Salento. Temperature in calo dalla serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Mari generalmente mossi.

