Il Primo Maggio a Bari nel ricordo delle vittime sul lavoro: cerimonia Anmil in piazza Garibaldi

Si è avolta in piazza Garibaldi a Bari, in occasione del Primo Maggio, la commemorazione delle vittime degli incidenti sul lavoro: la cerimonia, organizzata da Anmil, Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro di Bari, è svolta davanti al momumento dedicato a chi ha perso la vita mentre era impiegato nella propria occupazione.

All'appuntamento hanno preso parte anche il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti e delegazioni sindacali di Inail, Spesal e Inps: "Di lavoro si deve vivere, non si può morire. Un gesto simbolico per tenere alta l'attenzione su una vera e propria piaga sociale, che ogni anno fa centinaia di vittime - sottolinea il presidente Anmil Bari, Antonio D'Ambrosio – La nostra associazione si adopera affinché la categoria degli invalidi, vedove ed orfani del lavoro, senta, oltre a vicinanza e sostegno morale, anche il nostro impegno concreto e quotidiano per rivendicare un giusto e dignitoso trattamento con cure opportune e assistenza adeguata. Il terreno su cui ci muoviamo è ancora pieno di pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Gli obiettivi da realizzare sono molti e richiedono collaborazione e disponibilità delle Istituzioni alle quali ci rivolgiamo sempre con profonda fiducia".