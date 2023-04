Primo Maggio, le iniziative a Bari: cerimonie in piazza Chiurlia e in piazza Garibaldi

Bari celebra il Primo maggio. Nella giornata di domani, in occasione della Festa dei lavoratori, alle ore 9.30 si terrà una cerimonia per la deposizione di una corona di fiori presso la lapide dedicata al sindacalista Giuseppe Di Vittorio, affissa in largo Chiurlia. All'iniziativa, organizzata dalla Cgil Bari, parteciperà il sindaco Antonio Decaro.

Un'altra cerimonia è in programma alle ore 9, presso il monumento in onore delle vittime degli incidenti sul lavoro, in piazza Garibaldi. L’iniziativa è organizzata dall’ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro di Bari al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul valore della sicurezza sul lavoro. Parteciperà il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. Alla cerimonia interverranno anche i rappresentati delle principali organizzazioni sindacali, di Inps, Inail e Spesal.

"Una celebrazione che avviene proprio nel giorno dedicato alla Festa dei lavoratori per non dimenticare e chiedere maggiori diritti e sicurezza - commenta Leonetti -. Sono ancora troppi gli incidenti che avvengono sul luogo di lavoro, eventi che comportano conseguenze drammatiche che coinvolgono i lavoratori e le loro famiglie. Mi auguro che questa iniziativa possa sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sull'importanza della sicurezza sul lavoro”.

"Di lavoro si deve vivere, non può morire: è questo il messaggio che vogliamo trasmettere - sottolinea il presidente di ANMIL Bari Antonio D’Ambrosio -. La panchina bianca, realizzata lo scorso anno in collaborazione con il Municipio I, rappresenta un gesto simbolico per tenere alta l'attenzione su una vera e propria piaga sociale che ogni anno miete centinaia di vittime. La nostra associazione si adopera affinché la categoria degli invalidi, vedove e orfani del lavoro, senta, oltre a vicinanza e sostegno morale, anche il nostro impegno concreto e quotidiano per rivendicare un giusto e dignitoso trattamento con cure opportune e assistenza adeguata. È sotto gli occhi di tutti che la sicurezza sul lavoro sta tornando ad essere più che mai un’emergenza nazionale, alla quale occorre rispondere tempestivamente. Non possiamo perdere altre vite e dobbiamo accompagnare la ripartenza con azioni concrete per garantire il rispetto dei lavoratori e della loro salute".