Il principe Alberto di Monaco in Puglia: visiterà il castello del Garagnone nel parco dell'Alta Murgia

E' noto come il 'castello invisibile', edificato in età normanna durante il regno di Altavilla, e fa parte, con Castel del Monte e il castello di Gravina, dei tre monumenti, tutti situati nel parco dell'Alta Murgia, voluti dall'imperatore Federico II. E' il castello del Garagnone, a Spinazzola, e il prossimo 21 aprile il principe Alberto di Monaco sarà in Puglia proprio per visitarlo.

Lo ha annunciato il presidente del Parco, Francesco Tarantini, a Buongiorno Regione del Tgr Puglia : "Il castello del Garagnone - ha spiegato - è uno dei feudi concessi ai Grimaldi di Monaco per la loro fedeltà agli Asburgo dall'imperatore Carlo V nel 1532".

Una storia, dunque, quello del 'castello 'invisibile' che si intreccia con quella della famiglia Grimaldi. La visita del principe dovrebbe prevedere anche una tappa a castel del Monte.

Attualmente per la rocca di Garagnone, di proprietà di privati, è in corso una procedura di acquisizione proprio da parte del Parco dell'alta Murgia, che intende farne uno dei punti di attrazione per i visitatori, attraverso un percorso ad hoc che includa tutti i siti ricadenti in agro di Spinazzola, tra cui anche le Miniere di Bauxite, il bosco di Acquatetta e l’inghiottitoio di Cavone.

(foto © Raffaele De Angelis)