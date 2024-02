Gli studenti baresi nel progetto 'Arte-Scienza' del Cern e dell'Istituto di Fisica Nucleare: "Matematica più facile per le menti creative"

"Con questo progetto vogliamo avvicinare le ragazze e i ragazzi allo studio delle scienze, abbattendo le barriere e i preconcetti sulla difficoltà della matematica". È questo l'obiettivo dell'iniziativa Art&Science Across Italy, organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Cern di Ginevra, che ha visto protagonisti anche 500 studenti baresi. Una delle organizzatrici dell'evento nel capoluogo pugliese, la ricercatrice Federica Simone, ha illustrato a BariToday le finalità del programma.

Nel capoluogo pugliese si svolgerà una tappa del prestigioso progetto internazionale che intende creare un connubio fra arte e scienza: dal 1° al 14 marzo la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, a Bari Vecchia, ospiterà la mostra 'Creare Immaginando', con 80 opere realizzate da 500 studenti delle scuole secondarie di II grado provenienti da Bari (Liceo Scientifico Statale E. Fermi), Barletta (Liceo Scientifico Carlo Cafiero), Conversano (Liceo Simone Morea), Gioia del Colle (Liceo Scientifico Statale Ricciotto Canudo), Monopoli (Licei Galilei-Curie Polo Liceale), San Severo (Liceo Statale Pestalozzi), Terlizzi (Polo Liceale Sylos Fiore).

"Saranno presentate al pubblico le opere (digitali, pittoriche e artistiche) ispirate a temi scientifici - spiega a BariToday la ricercatrice del Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari, Federica Simone - Si tratta della fase finale del programma 'Art&Science Across Italy' che ha visto la realizzazione di seminari, sia nelle scuole che nei dipartimenti accademici. Alcuni docenti universitari di materie scientifiche (fisica, chimica, informatica) hanno spiegato agli studenti il seme creativo che si cela dietro gli apparenti rigidi schemi matematici".

Federica Simone, giovane scienziata originaria di Casamassima, è impegnata in una dei poli scientifici del Politecnico per un progetto del Cern di Ginevra. Ha organizzato la mostra barese con la collega ricercatrice Rosa Maria Venditti e la professoressa Anna Colaleo (entrambe operanti nel Dipartimento Interateneo di Fisica). "Studi condotti a livello internazionale hanno verificato l'importanza dell'attività creativa nell'apprendimento delle materie scientifiche, il progetto 'Art&Science Across Italy' rappresenta la messa in pratica di questa teoria. L'iniziativa ha visto, inoltre, un lavoro sinergico fra la sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari, il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari, la Scuola di Scienze e Tecnologie di Bari, il Conservatorio Niccolò Piccinni e l’Accademia di Belle Arti del capoluogo pugliese".

Una giuria composta da esperti e ricercatori valuterà le opere esposte a Bari. Le migliori cinque saranno selezionate per una mostra che sarà allestita nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli a partire dal 3 maggio prossimo. Agli studenti, inoltre, sarà offerta l’opportunità di vincere una prestigiosa borsa di studio per una settimana al Cern di Ginevra o presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.