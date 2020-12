Contro la povertà educativa, la risposta è la resilienza: da Bari le voci dal mondo della scuola al tempo del Covid

È un racconto di resilienza quello che arriva direttamente dalla comunità educante di OpenSpace. L’anno scolastico 2019-2020 si era chiuso con una sensazione di nostalgia e stanchezza per tutte quelle ore passate davanti a pc e telefonini, lontani dai propri compagni e compagne di classe. Il nuovo anno sta proseguendo tra didattica a distanza e in presenza, nonostante le difficoltà e complessità da gestire, sia per i docenti sia per gli alunni e le loro famiglie.

“Con la pandemia sono emerse in maniera evidente quelle che erano delle difficoltà sommerse, ad esempio nella gestione della didattica a distanza o alla crescita del disagio famigliare dovuto alla solitudine e alla convivenza forzata. Lo vediamo anche in queste ultime settimane con lo sportello psicologico, che sta diventando un intervento sempre più corposo” afferma Rosanna Spizzico, Sportello psicologico OpenSpace.

IL PROGETTO OPENSPACE NELLA SCUOLA GRIMALDI LOMBARDI: IL VIDEO

In questa situazione le associazioni partner di OpenSpace, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, hanno reagito prontamente per non abbandonare il lavoro già fatto. Le 12 scuole coinvolte sul territorio nazionale, fra cui l’Istituto comprensivo Grimaldi Lombardi di Bari, hanno riadattato gli spazi scolastici e riorganizzato completamente la didattica per evitare che il rischio di un’altra chiusura potesse pesare ancor più sulle spalle di giovani e famiglie.

“OpenSpace è riuscito, con le sue iniziative e riadattando metodologie e strumenti, a mantenere vive le azioni formative, innovative e di partecipazione. Alla fine di questo anno le docenti delle scuole in cui siamo presenti hanno confermato il ruolo fondamentale che il nostro intervento ha nel prevenire e contrastare la dispersione scolastica” dichiara Luca Fanelli, Project Manager OpenSpace per ActionAid Italia.

“È molto importante offrire delle occasioni a questi ragazzi per il loro futuro, per dare la possibilità di migliorare, di crescere e inserirsi in un contesto lavorativo adeguato. Dobbiamo portarli a desiderare di migliorare, noi siamo qui per aiutarli” afferma Antonella Taldone, docente dell’Istituto comprensivo Grimaldi Lombardi.

Nel video anche la testimonianza di Giorgia, 13 anni, che ci racconta delle sue nuove passioni e di quella voglia impaziente di riprendere le attività al più presto: “Grazie al progetto OpenSpace ho capito cosa voglio fare in futuro. Sono stata coinvolta anche nella riqualificazione della scuola ma più di tutto mi sono appassionata alla stampante 3D. Ho pensato che con la stampante 3D si possono creare anche delle protesi per i bambini”.

Sono stati mesi pieni di sfide inaspettate, ma anche ricchi di preziose opportunità: tra riadattamenti e attività rimodulate resta l’entusiasmo per un progetto che ha visto giovani e adulti lavorare insieme per migliorare e accrescere le proprie opportunità scolastiche e territoriali. Alla scuola Grimaldi Lombardi sono stati completati i lavori di riqualificazione, secondo il progetto immaginato dai ragazzi e dalle famiglie; il laboratorio di potenziamento didattico è stato trasformato in un percorso di supporto individuale e di gruppo a distanza per essere al fianco di chi sta avendo più difficoltà in questo momento; nell’ambito delle attività di teatro sociale i racconti video e le testimonianze dei ragazzi raccolte nel periodo del lockdown, sono divenute piccole sfide teatrali a distanza; sono stati organizzati percorsi di formazione online per docenti su come meglio utilizzare gli strumenti digitali per la didattica e sono stati attivati i laboratori online di coding, robotica, ecc.; non si sono interrotte ma sono state rimodulate le proposte di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.