Prorogata fino a maggio la mostra 'Antichi Popoli di Puglia': "Più di 13mila visitatori in 2 mesi nel Castello Svevo di Bari"

Oltre 13mila visitatori in due mesi, attratti da un percorso espositivo che valorizza il fascino della storia. Sarà prorogata fino al prossimo 14 maggio, la mostra 'Antichi popoli di Puglia, l?archeologia racconta', allestita nel Castello Svevo di Bari dallo scorso 6 dicembre. L'esposizione, prodotta interamente dal Ministero della Cultura, include oltre 600 reperti provenienti dai musei della Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze

La proroga della mostra è dettata dal grande successo di pubblico riscontrato dall'apertura. Per garantire al pubblico una migliore conoscenza dei contenuti della mostra, la Direzione Regionale Musei Puglia ha predisposto un calendario di visite guidate speciali a cura del personale del Castello, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto d?ingresso. Le visite sono disponibili senza prenotazione ogni venerdì pomeriggio alle 15 e alle 16.30 e ogni sabato mattina alle 10.30, 12, 15 e 16.30. Su prenotazione, invece, possono essere organizzate anche in altre giornate per gruppi da 10 o 25 persone.