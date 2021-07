Puglia oltre i 4,7 milioni di vaccini somministrati. Nella provincia di Bari il 63% dei cittadini over 12 è immunizzato

Sono 4.753.756 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi utilizzate rappresentano il 97.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.873.473.

Ai dati regionali, si aggiungono quelli a livello provinciale: oltre ai numeri resi noti questa mattina dalla Asl, che segnalano per Bari città l'80% della popolazione vaccinabile coperta con la prima dose, elevate sono anche le percentuali relative alla provincia.

negli altri 40 Comuni del Barese, si è raggiunto il 63% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo. Dati confortanti arrivano dalle diverse fasce di età. Dai 50 anni in su, in particolare, il 91% ha fatto la prima dose e l’82% è completamente coperto. Intanto i volumi di attività restano elevati: sono circa 75mila dosi iniettate negli ultimi sette giorni nei centri vaccinali della ASL, a fronte di 1 milione e 568mila vaccini somministrati dall’inizio della campagna. Questo ha permesso di vaccinare in tutta l’area provinciale con la prima dose il 78% dei cittadini dai 12 anni in su. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8.471 dosi, di cui 3.227 prime e 5.244 seconde.