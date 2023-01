Collegamento ferroviario fra Bari e aeroporto, numeri record nel 2022: più di 640mila passeggeri in un anno

Oltre 640mila viaggiatori hanno utilizzato, lo scorso anno, il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bari. Il 2022 si è chiuso così con numeri da record per il servizio offerto da Ferrotramviaria spa: gli ultimi dati migliorano del 33% il precedente primato stabilito nel 2019 con 430.298 passeggeri (ultimo anno pre pandemico).

Il trend in costante crescita, segnala un aumento dei passeggeri trasportati sulla linea che collega l'aeroporto alla città: negli ultimi 5 anni, infatti, si registra un +98% sui collegamenti ferroviari 'da' e 'per' il Karol Wojtyla. Inoltre, nella piena attuazione degli importanti obiettivi europei per la promozione della mobilità sostenibile e della crescita della percentuale di share intermodale, la modalità di trasporto 'treno+aereo' ha evidenziato, con valori in costante crescita ogni anno, che oltre il 10% dei viaggiatori ha utilizzato il treno come mezzo di collegamento con scalo aeroportuale barese.

L'aumento dei passeggeri sulla tratta ferroviaria che collega lo scalo Karol Wojtyla al centro urbano è stato anche agevolato dalla sinergia con Aeroporti di Puglia spa: l'ampia offerta di collegamenti garantiti ha permesso allo scalo barese di ottenere la fiducia di 6.190.490 viaggiatori. Il dato segna un +11,9 rispetto al 2019.