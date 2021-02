I volontari ripuliscono le spiagge della città: raccolti 100 kg di rifiuti tra San Girolamo e Fesca

Una settantina di volontari di numerose associazioni e semplici cittadini hanno raccolto 100 kg di rifiuti dal litorale di San Girolamo e Fesca. L'iniziativa ha visto la partecipazione di Retake, Amiu Puglia, Chiccolino, Associazione lungomare IX maggio, Vivere - La Voce di San Girolamo Fesca Marconi, Voglio San Girolamo&Fesca pulite, Amici dei Cammini

"Dalla spiaggia e dal mare - spiega Retake Bari - sono stati rimossi tutti i rifiuti, circa 100 kg di plastica, vetro, lattine, reti di cozze (un paio di kg) migliaia di sigarette e tantissimi frammenti di plastica provenienti dalle aiuole dove si accumulano i rifiuti dello sfalcio recente e i residui di immondizia non raccolta per via della presenza del porta a porta in zona. Adesso percorrendo il Water front da sud verso nord sarà facile vedere la differenza tra la zona battuta da volontari e quella non ancora ripulita. c’è un grandissimo lavoro da fare". L'iniziativa con Retake è stata ripetuta nella giornata di oggi lungo il litorale sud.