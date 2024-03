L'ex Jolly pronto a rinascere, il vecchio cinema avrà nuova vita: "Dai film al teatro, sarà spazio per la cultura in città"

Negli anni Venti sede del Dopolavoro dei Postelegrafonici, poi, dagli anni Sessanta fino al 1993, cinema d'essai e di seconda e terza visione. Chiuso ormai da 31 anni, il cinema Jolly, in via Sagarriga Visconti 222, si prepara a rinascere, diventando uno spazio culturale polifunzionale. Ma, prima di avviarsi alla trasformazione, il vecchio cinema del quartiere Libertà apre le sue porte per una mostra che ne racconta il passato e la storia, guidando il visitatore in un percorso immersivo che mira a ricreare l'atmosfera di un luogo rimasto nei ricordi di tanti baresi.

A dare nuova vita al Jolly sarà un progetto dell'AncheCinema, che dopo un lungo percorso iniziato nel 2018 e portato avanti con tenacia, ha acquisito l'edificio. Grazie al bando della Regione 'Radici e Ali', per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e dello spettacolo, l'immobile sarà completamente riqualificato e trasformato in un centro di produzione multidisciplinare e polifunzionale. Un'idea che in qualche modo richiama quella che ha portato alla nascita dello stesso AncheCinema, teatro polifunzionale nato dalla trasformazione dell'ex cinema Royal in corso Italia (in passato già Teatro dei Ferrovieri, e poi cinema Lucciola). "Anche il Jolly, come l'ex Royal, nasce come Dopolavoro - racconta Andrea Costantino, direttore e amministratore unico di AncheCinema - Quegli spazi erano il centro ricreativo-culturale dei lavoratori, dove si svolgevano tante attività diverse. Noi oggi, in maniera simile, vogliamo farli vivere a 360 gradi, aprendoli a chi è appassionato, offrendo in un luogo di cultura tante cose diverse". "La storia del cinema Jolly - aggiunge Costantino - è una storia importante per la città. Con la gestione di Renato Petrizzelli, durata fino al 1993, il cinema era diventato un punto di riferimento, riuscendo a conquistare un pubblico molto ampio e trasversale, ed è rimasto nella memoria dei baresi".

Di qui l'idea di riaprire quegli spazi per un'ultima volta, prima dei lavori di riqualificazione, con la mostra 'Inside Jolly' (aperta il 22, 23 e 24 marzo, con visite alle 10 - 13 - 17 - 21, qui tutte le informazioni e il link di prenotazione), allestita negli spazi del foyer e della sala proiezioni. Una sorta di omaggio al vecchio cinema, in attesa di vedere nascere il nuovo Jolly. "L'effetto è quello di un viaggio nel passato - racconta Costantino - Volevamo che il visitatore sedendosi lì, su quelle sedie un po' scomode che pure tanti ricordano, in questo cinema oggi decadente, potesse invece riviverne l'atmosfera di un tempo attraverso delle proiezioni immersive".

Una volta avviati i lavori di riqualificazione, che saranno eseguiti nel rispetto delle architetture e della storia dell'edificio, l'obiettivo è quello di aprire il nuovo Jolly entro il mese di ottobre. "Sarà cinema - spiega Costantino - ma anche teatro, sala prove per orchestra, studio di registrazione, sala prove per la danza e danza area". Uno spazio per la cultura "con contenuti e competenze - sottolinea il direttore di AncheCinema - Un'organizzazione aperta a tante collaborazioni con l'obiettivo di valorizzare soprattutto le competenze che sono intorno a noi". "Credo che la partita da giocare adesso sia questa - prosegue Costantino - In questi anni la Regione ha messo in campo tante risorse, per tante strutture. Credo che per il prossimo futuro la sfida sia quella di dar vita a contenuti pugliesi, diventare capaci di esportare cultura, di farla nascere attraverso i luoghi in cui si incontrano, luoghi in cui le competenze vengano valorizzate".