Strada De Serio ripulita dai rifiuti abbandonati, l'appello del Comitato Cittadini di Japigia: "Vigiliamo affinché resti così"

Da tempo residenti e associazioni locali la segnalavano tra i siti alla periferia di Japigia maggiormente interessati dal triste fenomeno dell'abbandono (e dei roghi) di rifiuti. Ora strada De Serio, grazie agli interventi di pulizia straordinaria avviati a inizio settembre da Amiu, è stata ripulita. A postare su Fb le immagini della strada finalmente sgombra dai rifiuti è il Comitato Cittadini di Japigia.

Di certo una buona notizia per i residenti, anche se - ricordano gli stessi - non è la prima volta che la strada viene ripulita, per poi tornare a essere ridotta a discarica. Di qui, l'appello alla collettività a impegnarsi per mantenerla pulita: "Tutti hanno partecipato indirettamente alla "bonifica" del sito (soprattutto i contribuenti) - si legge nel messaggio del Comitato che ricorda le numerose segnalazioni fatte da cittadini, associazioni e media sulla strada - La sfida è: mantenere pulito quel luogo, e tutto ciò che viene dopo, poiché sarebbe l'ennesima sconfitta farlo riempire di rifiuti con altri costi per la rimozione. L'invito è esteso a tutti: vigiliamo affinché questo sito rimanga così com'è".



(Foto Fb Comitato Cittadino di Japigia)