Una nuova area giochi per il quartiere Sant'Anna di Bari: ultimati i lavori per le giostrine di via Conenna

Sono terminati i lavori di riqualificazione del giardino di via Conenna nel quartiere Sant'Anna di Bari. L'intervento ha riguardato la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti e l’ampliamento dell’area ludica esistente con l’installazione di nuovi giochi per i più piccoli.

L’intervento, del valore di circa 75mila euro, è stato realizzato nell’ambito della più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore - finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal Pon Metro.

“Salutiamo la conclusione di un intervento realizzato con l’obiettivo di riqualificare uno spazio pubblico facendo leva sui giochi e sullo sport per mettere a disposizione dei residenti una nuova area di socializzazione e aggregazione - commenta Nicola Mele -. Nel corso dei lavori è stata infatti ammodernata l’area giochi esistente e realizzata una nuova area limitrofa di oltre 100 metri quadri, su cui sono stati installati giochi innovativi e inclusivi che privilegiano l’attività sociale, invitando alla condivisione e alla cooperazione, e l’attività fisica, sfruttando le molteplici modalità di utilizzo delle strutture ludiche. L’intervento è stato completato dalla piantumazione di piante, alberi e arbusti della macchia mediterranea, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del contesto di intervento. Quest’area, caratterizzata dalla presenza di un playground già esistente, potrà rappresentare senza dubbio un polo attrattivo per i cittadini di tutte le età che vogliano trascorrere del tempo libero all’aria aperta”.

“Questo intervento, finanziato con i fondi destinati al greening urbano, è stato fortemente voluto dalle tante famiglie e bambini che frequentano assiduamente l’area attrezzata di via Conenna - prosegue Lorenzo Leonetti -. Il cantiere ha visto la sostituzione completa della pavimentazione antitrauma e del gioco a torre fatto con materiali che resistono bene anche alla salsedine. Grazie alla condivisione con l'assessore Lavori pubblici Nicola Mele circa la strategia riguardante la rigenerazione delle aree ludiche e aggregative nel Municipio I, stiamo ottenendo tanti risultati importanti, pur consapevoli che il percorso è ancora lungo. Le aree ludiche sono fondamentali non solo per far divertire i nostri bambini ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all'area aperta. Stiamo lavorando per loro”.

L’intervento ultimato ha inteso coniugare salute, sport e gioco all'aria aperta, con la piantumazione di nuovo verde e l'inserimento di nuove attrezzature ludiche nell’area dove solo qualche anno fa il Comune ha provveduto ad attrezzare uno spazio sportivo polifunzionale. Nell’ambito dei lavori, lungo il fronte nord - nord/est sono stati messi a dimora alberi di tamerice, che presentano grande resistenza ai venti e all’aereosol marino, e alberi di Giuda, già presenti nel contesto, mentre a sud è stato piantato un esemplare di platano per garantire un’ampia zona d’ombra nelle ore più calde della giornata.

Per la nuova area ludica, attigua a quella esistente, è stata realizzata una pavimentazione antitrauma per una superficie complessiva di circa 116 mq di diversi colori e spessori, scelta al fine di garantire i requisiti di sicurezza, inclusività e fruibilità dell’area anche a bambini con disabilità.

Sulla nuova pavimentazione è stato installato un percorso attrezzato tipo “kipunji”, che mette alla prova le capacità di coordinazione trasversale allenando la fiducia nel corpo e la consapevolezza spaziale dei più piccoli. La membrana triangolare e le reti orizzontali fungono da ampi punti di incontro, invitando i bambini a riposare e a socializzare; la struttura invita anche a fare esercizi di acrobazia sulle sbarre alte e a eseguire movimenti dondolanti e oscillanti per stimolare la cooperazione e allenare la parte superiore del corpo. Il percorso è completato da un gioco a molla tipo “springer bowl” a forma di ciotola, idoneo a bambini di tutte le abilità e di un'ampia fascia d'età che possono far dondolare la giostra usando i muscoli delle gambe, delle braccia e del torso per coordinare i movimenti e metterla in moto. La molla si muove anche quando i bambini usano esclusivamente la parte superiore del corpo allenando il senso dell'equilibrio, fondamentale per tutte le altre abilità fisiche.Infine, per stimolare la fantasia e l’immaginazione dei piccoli utenti, la pavimentazione in gomma colata è stata integrata da elementi con richiami al mondo marino e da un gioco tipo “campana” realizzato in opera nella pavimentazione stessa.