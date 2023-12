Il reparto di Oculistica e Oftalmologia d el Policlinico di Bari, diretto dal professor Giovanni Alessio, si conferma, dunque, all’avanguardia sulle nuove tecnologie e un centro di eccellenza, unico in Italia, nella gestione dei pazienti sia con la maculopatia umida, che con retinopatia diabetica e occlusioni vascolari.

Una scansione ad altissima risoluzione e ingrandimento della retina per perfezionare gli interventi chirurgici e terapeutici dei pazienti con degenerazione maculare della retina legata all’età, maculopatie genetiche, occlusioni vascolari retiniche, maculopatie ereditarie: al Policlinico di Bari è entrata in servizio una nuova lente che permette di migliorare la resa della Tac dell'occhio (tomografo a coerenza ottica, oct) di ultima generazione presente nell'ambulatorio di retina medica, seguito dal dottor Pasquale Viggiano, dell’equipe del professor Francesco Boscia, ordinario di oftalmologia.

Al Policlinico di Bari uno scanner innovativo per l'analisi della retina: "Arma in più per combattere maculopatie e malattie degli occhi"