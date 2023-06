Nuovi spazi mensa per le scuole San Giovanni Bosco e Principessa di Piemonte a Bari: primo sì del Comune

La Giunta comunale di Bari ha approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione degli spazi mensa della scuola dell'infanzia e primaria 'San Giovanni Bosco', in piazza Redentore, al Libertà, e di quello della scuola d’infanzia e primaria “Principessa di Piemonte”, in via Bovio, sempre al Libertà. Gli interventi hanno rispettivamente una previsione di spesa di 336.600 euro e di 179.300 euro e sono finanziati con fondi Pnrr.

“Con l’approvazione di questi due studi di fattibilità tecnico-economica - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - si completa la progettualità necessaria per l’indizione della gare relative ai finanziamenti Pnrr ottenuti dalla città di Bari per il rinnovo e il potenziamento del patrimonio scolastico comunale. Dopo i progetti di riqualificazione o realizzazione ex novo di asili e scuole d’infanzia andati in gara nelle scorse settimane, gli uffici hanno provveduto a perfezionare questi due ulteriori progetti per l’allestimento degli spazi destinati alla refezione all’interno di due plessi scolastici esistenti, così da mandarli in gara nei prossimi giorni, centrando l’obiettivo temporale previsto dal Pnrr. I due provvedimenti odierni intendono così dotare due scuole per i più piccoli nel quartiere Libertà, uno dei più popolosi e 'giovani' di Bari, del servizio mensa, particolarmente richiesto dagli utenti specie in caso di tempo prolungato”.

“In questi anni abbiamo lavorato per incentivare il più possibile il tempo pieno nelle scuole comunali - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -, sostenendo le realtà che optano per l’offerta del tempo prolungato, consapevoli che si tratta di un servizio fondamentale per le famiglie e di un momento educativo prezioso per la crescita dei bambini. E mai come quest’anno abbiamo registrato un aumento del numero degli iscritti. In questo modo vogliamo far sì che le scuole che scelgono il tempo pieno dispongano di spazi confortevoli e adeguati, in linea con i più moderni standard realizzativi, per ospitare al meglio gli alunni ed è questa la ragione per cui abbiamo colto le opportunità offerte dal bando nazionale candidando il massimo delle proposte possibili”.