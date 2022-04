Sole e caldo richiamano i baresi in spiaggia: in tanti a Pane e Pomodoro tra passeggiate, relax e primi bagni

Ponte del 25 aprile nel segno del bel tempo, e in molti in città non si sono lasciati sfuggire l'occasione per raggiungere il mare, per la prima 'tintarella' ma anche per provare a immergersi in acqua