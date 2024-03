Food truck all'esterno dello stadio San Nicola per i concerti estivi: il Comune pubblica il bando

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari l’avviso attraverso il quale il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive intende garantire la presenza regolamentata di posteggi di commercianti dotati di negozi mobili (truck food) su area pubblica per il servizio di vendita di alimenti e bevande a coloro che assisteranno ai concerti di Vasco Rossi, in programma il 25, 26, 29 e 30 giugno 2024, al concerto di Max Pezzali, in programma il 3 luglio 2024, e al concerto dei Negramaro, in programma il 6 luglio 2024.

In occasione di questi spettacoli estivi al San Nicola - spiega il Comune in una nota - presso l’area esterna dell’impianto sportivo sono state, infatti, previste 30 postazioni da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare che dispongono di “negozio mobile” attrezzato, omologato allo scopo per cui viene impiegato, revisionato, assicurato e dotato di D.I.A. sanitaria.

La domanda di partecipazione, trasmessa unicamente attraverso la procedura informatica disponibile sulla piattaforma www.autorizzo.com e corredata degli allegati richiesti, potrà essere presentata a partire da oggi, giovedì 28 marzo, e dovrà pervenire entro le ore 23.59 del prossimo 12 aprile.

Le istanze saranno esaminate nel rispetto dei criteri specificati all’articolo 6 dell’avviso, che determineranno il punteggio ai fini della redazione delle graduatorie.